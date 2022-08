Spłonął miejski autobus. ITD zapowiada wzmożone kontrole

Będzie więcej kontroli autobusów miejskiej komunikacji - zapowiada Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie.

Takie deklaracje padły w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" po niedzielnym pożarze pojazdu należącego do spółki PKS Szczecin. Autobus spłonął doszczętnie, nikomu nic się nie stało, ale do podobnych zdarzeń w ostatnich dwóch miesiącach doszło jeszcze co najmniej dwukrotnie - w maju w Mierzynie spalił się autobus również PKS-u, a w czerwcu pod polsko-niemiecką granicą spłonął pojazd należący do niemieckiego przewoźnika.Będziemy działać - mówił zastępca Naczelnika Wydziału Inspekcji w Inspektoracie w ITD w Szczecinie Paweł Błażejak.- Na pewno jak najszybciej wrócimy do tematu. W naszej komunikacji miejskiej na nowo będziemy zwiększali, w miarę możliwości, kontrole autobusów - powiedział Błażejak.Najczęstszą przyczyną takich zdarzeń są wycieki płynów eksploatacyjnych - dodał Paweł Błażejak.- Nie chcę tutaj wskazywać przyczyny akurat tego przypadku, ale jeżeli wyciek byłby widoczny w komorze silnika, to zapewne inspektor kontrolujący zatrzymałby dowód rejestracyjny, zakazał dalszej jazdy, a wręcz nakazał odholowanie tego pojazdu do miejsca naprawy - podkreślił Błażejak.PKS Szczecin na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego obsługuje kilkanaście linii m.in. 52, 53, 85, a także nocne i łączące Szczecin z Dobrą i Kołbaskowem. Poprosiliśmy PKS Szczecin o komentarz, czekamy na odpowiedź.