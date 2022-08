Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Odnalazł się zaginiony 84-latek, którego od soboty poszukiwała policja. Mężczyzna wyszedł z mieszkania w miejscowości Kania i nie wrócił do domu.

O zaginięciu 84-latka policję zawiadomiła rodzina, która nie miała z nim kontaktu. W poniedziałek około godz. 18 mężczyznę znalazła kobieta, która wracała do domu i powiadomiła służby.



- Mężczyzna leżał w pobliżu torów za miejscowością Chociwel. Na miejsce została wezwana załoga pogotowia ratunkowego, która zabrała go do szpitala. Stargardzka policja dziękuje wszystkim za pomoc w odnalezieniu mężczyzny - mówi mł. asp. Justyna Siwarska z policji w Stargardzie.



Mężczyzna trafił do szpitala w stanie dobrym. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.