Pożegnanie zasłużonego salezjanina

We wtorek parafianie, mieszkańcy Szczecina pożegnają zasłużonego dla salezjanów ks. Stanisława Styrnę. Kapłan z 62-letnim stażem zmarł w piątek.

Ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski. Od ponad 20 lat był związany z parafią św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza w Szczecinie.Jego działalność w Szczecinie to m.in. posługa wspólnotom charyzmatycznym w Kościele, ale nie tylko - mówi salezjanin ks. Mariusz Wencławek, proboszcz parafii św. Jana Bosko. - Ksiądz Stanisław na pierwszym miejscu zawsze stawiał osoby, którym miał służyć jako duszpasterz, kapłan, spowiednik, kierownik duchowy. Dziękujemy Panu Bogu za to, że mogliśmy być tak blisko niego. Za to wszystko co pozostawił. Za dziesiątki pielgrzymek organizowanych z parafii św. Jana Bosko po całym świecie wtedy, kiedy jeszcze był w pełnej sile.Dziś o 11.30 będzie wystawienie trumny z ciałem w kościele św. Jana Bosko przy ul. Witkiewicza. O 12.30 rozpocznie się msza św. pogrzebowa, a po niej trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona na Cmentarz Centralny w Szczecinie do kwatery salezjańskiej, w pobliżu szkół salezjańskich przy najbliższej bramie.W latach 80. ks. Stanisław Styrna był nieformalnym kapelanem pilskiej NSZZ Solidarność. Także w Pile zainicjował przy parafii Świętej Rodziny działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, który był silnym zapleczem solidarnościowych protestów. Na plebanii ukrywał działaczy związkowych zagrożonych aresztowaniem. Był też członkiem Komisji ds. Ludzi Pracy w Episkopacie Polski. Ks. Stanisław Styrna skończył 89 lat.