Kto dokończy szkołę na Warszewie? Miasto otworzyło oferty

Fot. UM Szczecin

Trzy firmy chcą dokończyć budowę podstawówki na szczecińskim Warszewie. Miasto otworzyło oferty w przetargu.

Dwie z nich mieszczą się w budżecie, jaki na prace chcą przeznaczyć urzędnicy. Złożyły je firmy ERBUD S.A. i Adamietz Sp. z o.o. Prace wyceniły poniżej 72 mln złotych, to maksymalna kwota zaproponowana przez miasto. Teraz oferty zostaną przeanalizowane.



Chodzi o szkołę podstawową przy ulicy Kredowej w Szczecinie. Budowa placówki trwa od czterech lat. Zgodnie z planem, miała zacząć pracę we wrześniu ubiegłego roku. Miasto zrezygnowało z poprzedniego wykonawcy, ponieważ nie wywiązywał się z umowy, przez co budowa się przeciągała. Później konieczne było zaktualizowanie projektu budynku.



Nowy wykonawca będzie musiał dokończyć budowę trzypiętrowej szkoły. Znajdzie się tam między innymi hala sportowa z widownią i boiska sportowe. Wykonawca będzie miał półtora roku na dokończenie prac. Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego roku.