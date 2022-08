Złodziej perfum za kratami

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Słabość do pięknych zapachów zaprowadziła go za kraty. 38-letniego złodzieja perfum zatrzymała policja w Wałczu.

Mężczyzna miał je kraść w drogerii kilka razy, w krótkich odstępach czasu. W sumie przywłaszczył perfumy znanych marek o wartości ponad 2 tysięcy złotych. Udało się go zatrzymać, dzięki nagraniom z monitoringu.



Złodziej został rozpoznany przez policjantów Posterunku Policji w Tucznie. Został zatrzymany, przyznał się do kradzieży i wyjaśnił, że skradzione perfumy sprzedał, a pieniądze wydał.



Grozi mu teraz do pięciu lat pozbawienia wolności.