Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie Fot. Facebook / Ochotnicza Straż Pożarna w Golczewie

Wysypane na jezdnię zboże musieli z samego rana usuwać strażacy z Golczewa.

Jak podaje portal kamienskie.info, do zdarzenia doszło przed godziną 5 na drodze wojewódzkiej nr 106. Pracowały tam dwa zastępy strażaków ochotników.



Zboże zalegało na blisko czterech kilometrach drogi. Do usunięcia go strażacy używali mioteł oraz spalinowej dmuchawy.