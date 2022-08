Miliony dla Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

8,5 mln złotych trafiło do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. Pieniądze przekazało Ministerstwo Zdrowia. Zostaną wydane na wymianę akceleratora. To urządzenie służące do radioterapii.

Inwestujemy w sprzęt, w ten sposób zwiększamy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców zachodniopomorskiego - mówi Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. - Dzisiejsze wydarzenie jest możliwe, dzięki zatwierdzeniu dwa lata temu Narodowej Strategii Onkologicznej. Te inwestycje m.in. w sprzęt potwierdzają słuszność i zasadność tych działań. Na przestrzeni ostatnich lat dokonaliśmy dofinansowania wymiany 36 akceleratorów. Łączna kwota to 297 milionów.



Dofinansowanie pokryje 80 procent kosztu zakupu nowego akceleratora - mówi Zbigniew Dudziński, zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie. - Akurat w tym roku kończy się nam okres wsparcia serwisowego na akceleratory firmy, która zakończyła działalność 10 lat temu i w tym roku przypadła pora wymiany ostatniego z nich. Gdyby nie kwota na czeku, to mielibyśmy duże problemy, żeby to załatwić.



Musimy inwestować tak, by nowotwory przestały być wyrokiem - dodawał poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. - Żeby to uczynić, to musimy wzmocnić diagnozę, profilaktykę i oczywiście unowocześnić poziom leczenia, dlatego potrzebne są nowoczesne, często bardzo drogie urządzenia.



Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie ma pięć akceleratorów. Rocznie obsługuje około 100 tysięcy pacjentów.