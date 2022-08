Trwa próba przepłynięcia wpław Bałtyku z Polski do Szwecji. Polski pływak znajduje się w wodzie już ponad dobę.

Bartłomiej Kubkowski swoją próbę rozpoczął w Kołobrzegu w poniedziałek punktualnie o godz. 8.24. W ciągu pierwszej doby pokonał ponad połowę z planowanego dystansu, czyli 170 km. Obecnie znajduje się około setnego kilometra trasy do szwedzkiej Kasebergi.Zmęczenie narasta z każdą godziną. Ojciec pływaka Tomasz Kubkowski mówi, że na tym etapie jeszcze ważniejsze od kondycji fizycznej jest nastawienie psychiczne.- 70 procent wszystkiego to chyba głowa. Ma takiego pana Rafała Mazura, który go przygotowuje mentalnie. W ciągu roku zrobił to niesamowicie, wielki szacun - mówi Kubkowski.Bartłomiej Kubkowski chce zostać pierwszym człowiekiem, który pokonał Bałtyk wpław. Planuje dopłynąć do Szwecji w czasie poniżej 60 godzin.