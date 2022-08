Wakacyjny spacer z leśnikiem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia: K.Kozioł [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wakacyjny spacer z leśnikiem, czyli okazja do zapoznania się z przepięknym i mało znanym leśnictwem Tatynia.

Na trasie m.in. malownicze lasy w różnym wieku, odwiedziny gospodarstwa szkółkarskiego, w którym mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak z nasion hodowane są młode drzewa sadzone w lasach.



Po lesie oprowadzał Tomasz Kulesza, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież. - Lasy Państwowe będą obchodziły za dwa lata stulecie. Lasy są, nie zniknęły, jest ich coraz więcej i są w coraz lepszej kondycji - powiedział Kulesza.



- Nie jestem fachowcem, ale bardzo lubimy z mężem spacery po lesie. I to on jest bardziej zainteresowany szczegółami, jeżeli chodzi o las. Jak funkcjonuje, jakie ma zalety - mówi kobieta, która wzięła udział w spacerze.



Średnio leśniczy ma około 2 tysięcy hektarów do opieki. Dzisiejszy spacer został zorganizowany przez Nadleśnictwo Trzebież.