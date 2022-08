Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Do rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia doszło w jednym z marketów w Złocieńcu.

19-latek przywłaszczył sobie towar wart 90 złotych. Gdy ochrona chciała go zatrzymać, wymachiwał skradzionym nożem po czym uciekł. Ruszyli za nim policjanci. Złapali go pół godziny później.



Mężczyzna trafił do aresztu tymczasowego, grozi mu 10 lat więzienia.