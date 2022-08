Centrum Symulacji Medycznej przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Posłowie spotkają się Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

We wtorek przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia i przewodniczący komisji zdrowia poseł Czesław Hoc wizytują uczelnie, by przygotować to posiedzenie.



Decyzja została podjęta z uwagi na osiągnięcia PUM-u i zaplecze dydaktyczne.



- Pan minister Piotr Bromber zainicjował takie wydarzenie, że odbędziemy tutaj wyjazdowe posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, z pokazaniem Centrum Symulacji Medycznej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, właśnie w aspekcie nowoczesnego, innowacyjnego wymiaru edukacji. Myślę, że to bardzo radosna informacja i też wzmacniająca prestiż naszego PUM-u - mówił poseł Hoc.



Posiedzenie ma się odbyć 21 września.