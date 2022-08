Dzięki nakrętkom i makulaturze pomagają ludziom na całym świecie

Fot. pixabay.com / articonn

Od 11 lat, dzięki zbiórce makulatury i nakrętek od butelek, wspierają misje na całym świecie. Z zebranych funduszy wybudowali m.in. cztery studnie w Czadzie.

W zeszłym roku udało się zebrać 54 tony makulatury i kilkaset kilogramów nakrętek - mówi Anna Hewusz koordynator akcji Makulatura na Misje.



- Byłam zdziwiona, bo mi się wydawało, że zakrętki to jest taka mała rzecz. Okazuje się, że jeżeli wiele osób włączy się w akcję, to można 50-100 kilogramów miesięcznie nakrętek zebrać. To są realne pieniądze, a na misję każdy grosz się przydaje. To są praktycznie pieniądze wyciągnięte ze śmietnika - mówi Hewusz.



Makulatura i nakrętki są zbierane w 11. punktach w Szczecinie, głównie przy kościołach w ostatni piątek, sobotę i niedzielę miesiąca.



- Pieniądze są wysłane tam, gdzie jest bieda. Dzięki temu dzieci są dożywiane, mogą chodzić do szkoły. Była też akcja "Papy na dachy", gdzie misjonarze zadaszali jakieś miejsca, które umownie były zwane szkołą, bo w porze deszczu dzieci nie mogły się uczyć - mówi koordynatorka akcji Makulatura na Misje.



Nakrętki odbiera firma, które później są mielone, a z uzyskanego polietylenu - czyli plastyku - produkuje się kolejne zakrętki do butelki, wiaderka, doniczki czy nawet części samochodowe.