Dobrzyński o blokowaniu środków z KPO: "Za tym stoją Niemcy"

Fot. EC - Audiovisual Service / Mauro Bottaro

Gdybyśmy zrezygnowali z części swojej suwerenności i przenieśli do Brukseli ośrodek rządowy, to pewnie doszłoby do kompromisu z Komisją Europejską - tak komentuje brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński. Zaznacza że PiS ma inne poglądy polityczne w tej sprawie.

Poseł Koalicji Polskiej Jarosław Rzepa uważa, że powinno się dążyć do kompromisu: - Ja bym przede wszystkim postrzegał naszą polityką jako taką, która powinna osiągać jakiś cel. Celem dla nas są przede wszystkim pieniądze z KPO, 158 miliardów złotych, które powinny już pracować w naszej gospodarce, ale ich nie ma, mamy opóźnienia jeśli chodzi o regionalne programy operacyjne o rok.



Komisja Europejska wciąż wstrzymuje pieniądze z KPO. Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce zaostrzyć politykę wobec jej żądań. W audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dodał, że to nie zahamuje kolejnych żądań Komisji Europejskiej wobec Polski. - Rządzą tutaj rządy, które nie są w smak - nazwijmy to - europejskiemu establishmentowi, szczególnie niemieckiemu. Nie ukrywajmy, że za tym wszystkim stoją Niemcy i nie jest to jakaś prusofobia, germanofobia... Tak po prostu już jest, Niemcy są mocarstwem, które narzuca ton i politykę Unii Europejskiej... - podkreśla Dobrzyński.