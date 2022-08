Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Znęcał się nad żoną i córką - teraz odpowie za to przed sądem. 47-latek - będąc pod wpływem alkoholu - wszczynał awantury, podczas których wyzywał kobietę i dziecko, groził pozbawieniem życia i stosował wobec żony przemoc fizyczną.

Podejrzany został zatrzymany, a na wniosek prokuratora trafił do aresztu.



Mężczyzn nie był w przeszłości karany. Tylko częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.