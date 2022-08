Fot. STBS

Można się już ubiegać o mieszkanie w ramach programu "Dom dla studenta". To propozycja szczecińskiego TBS-u. Nabór rusza dziś.

Z programu mogą skorzystać studenci szczecińskich uczelni, którzy na stałe mieszkają w Szczecinie.



Mogą się ubiegać o miejsca w pokojach jedno- lub dwuosobowych w mieszkaniach położonych w ścisłym śródmieściu. Wysokość czynszu to około 380 złotych na osobę plus media. Wnioski przyjmowane są do 22 sierpnia.