Fot. PGE Fot. PGE Fot. PGE Fot. PGE / Krzysztof Chojnacki

Nowe eksponaty trafiły do Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. Dwie przyczepki przekazali strażacy z Zakładowej Służby Ratowniczej Elektrowni Dolna Odra.

Przyczepki strażackie wyprodukowano w Niemczech w 1977 roku. Pierwsza służyła do oświetlenia terenu akcji podczas gaszenia pożarów. Druga to przyczepa transportowa, głównie wykorzystywana była do przewożenia sprzętu. Obie są sprawne i gotowe do akcji, ale nie były już używane.