Miał w domu kilogram amfetaminy

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Kilogram narkotyków zabezpieczyła kołobrzeska policja. Zatrzymano też mężczyznę, który środki odurzające ukrywał w wynajmowanym mieszkaniu.

Kołobrzescy kryminalni, dzięki pracy operacyjnej ustalili, że 32-letni mężczyzna ma zajmować się handlem narkotykami i jest w posiadaniu znacznej ilości środków zabronionych. Udali się do wynajmowanego przez mężczyznę mieszkania. Po przeszukaniu pomieszczeń znaleźli foliowy worek wypełniony białym proszkiem. Badania potwierdziły, że był to blisko kilogram amfetaminy.



Dodatkowo w innym z pomieszczeń policjanci zabezpieczyli jeszcze 100 sztuk tabletek ekstazy.



Mężczyzna już usłyszał zarzut handlu środkami zabronionymi. Trafił do aresztu na najbliższe trzy miesiące, a za popełnione przestępstwo grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.