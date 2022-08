Pomoc i terapia dla dzieci z autyzmem z udziałem psów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Psy pomagają w terapii dzieci z autyzmem - tak jest w Ogrodzie Sensorycznym w Dzwonowie. W środę miejsce zostało oficjalnie otwarte.

Miejsce to służy do pobudzania zmysłów i treningu umiejętności komunikacji interpersonalnej poprzez kontakt z psem.



Jest to unikalna metoda pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - mówił Łukasz Skryplonek, prezes stowarzyszenia Po To Jestem.



- Osoby, które pracują z psami, mają lepsze umiejętności interpersonalne. Po prostu lepiej komunikują się, mają lepszą mowę niewerbalną, dbają o kontakt wzrokowy i mają lepiej dopasowane gesty. W przypadku autyzmu, komunikacja to jest największy problem. Poprzez uczenie dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu jak pracować z psami, przekładamy potem te umiejętności na komunikację interpersonalną. Praca w powiedzmy sterylnym jeśli chodzi o bodźce środowisku, tak jak ta sala, nie utrwala się. Dlatego jest specjalnie zaprojektowany ogród, który jest otoczony żywopłotem tak, żeby dziecko czuło wiatr, pogodę, i dalej mogło w pełnym skupieniu pracować z psem - mówi Skryplonek.



Uroczyste otwarcie i odsłonienie tablic pamiątkowych odbyło się na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie.