Kolejne komputery z rządowego programu trafiły do dzieci w regionie [ZDJĘCIA]

Ponad sto komputerów trafiło do uczniów, dzieci i wnuków byłych pracowników PGR-ów w gminie Nowogródek Pomorski koło Myśliborza. To w ramach rządowego programu.

Laptopy, tablety i stacjonarne komputery, które zostały zakupione przez gminę, otrzymali uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali w PGR-ach. Dla wielu dzieci to pierwszy ich komputer w życiu.



- Miałem tylko konsolę do gier i telefon. Cieszę się. - Będę się na nim uczył. Matematyki, polskiego, wszystkiego. - Nie będzie w domu kłótni. Nie mieliśmy komputera, była nauka zdalna. - Nie przelewa się. Nasz było 13 i tylko tata pracował w PGR. Na pewno łatwiej o edukację, bo będą się uczyły - mówią dzieci i rodzice.



Większość komputerów dla dzieci została już rozdana w naszym regionie - podkreśla Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Kolejne gminy wydają ten sprzęt. A to jest niezwykle ważne, żeby jak najszybciej do nich trafił, jeszcze przed końcem wakacji, by dzieci wchodząc w rok szkolny mogły z niego korzystać - mówi Bogucki.



Łączny koszt zakupów laptopów dla dzieci to prawie 300 tysięcy złotych. Projekt sfinansowano w ramach reakcji Unii Europejskiej na pandemię COVID-19 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.