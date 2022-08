Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na trasie Szczecin-Poznań doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Dlatego na odcinku Miały-Krzyż w Wielkopolsce pociągi muszą być przypinane do lokomotywy spalinowej. To powoduje opóźnienia.

Z powodu usterki o pół godziny opóźniony jest pociąg z Poznania do Świnoujścia.



W miejscu usterki pracują służby techniczne. Awaria ma został usunięta w czwartek rano.