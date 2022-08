Szczeciński Płatny Parking Niestrzeżony bez kontrolerów

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Pracownicy szczecińskiej miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne przestali sprawdzać, czy kierowca zapłacił za postój w strefie Płatny Parking Niestrzeżony.

Chodzi o parkingi m.in. przy Urzędzie Miasta, pod Trasą Zamkową i Czarnieckiego - oznaczone jako PPN. Sytuacje potwierdzili nam kontrolerzy.



- PPN przy Urzędzie Miejskim, Kaszubska, Czarnieckiego i pod Trasą Zamkową. Ludzie, którzy tam kontrolowali, zostali stamtąd zdjęci - mówił kontroler.



Ma to związek z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podważył fragment uchwały Rady Miasta dot. opłaty dodatkowej. Sprawę do sądu skierowała szczecińska prokuratura.



Kontrolerzy z PPN zostali skierowani w inne rejony - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Radosław Kanarek, prezes NiOL.



- Od 5 sierpnia kontrolerzy spółki nie kontrolują wnoszonych opłat na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych w Szczecinie. Decyzję taką podjęła spółka, po analizie prawnej wyroku - mówił Kanarek.



Miasto przygotowuje uchwałę zmieniającą zapisy. Na razie nie ma decyzji, czy zapłacone kary będą zwracane kierowcom - zgodnie z uchwałą wynosi ona 200 zł.



Czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku - mówiła Paulina Łątka z biura prasowego szczecińskiego magistratu.



- Będzie to analizowane. Czekamy na to uzasadnienie i będziemy informować, jeśli takie decyzje, rozstrzygnięcia i możliwości będą - mówiła Łątka.



Wyrok dotyczy tylko PPN, a kontrole cały czas są prowadzone w Strefie Płatnego Parkowania oraz Strefie Zamieszkania Stare Miasto.