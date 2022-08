Dalsze z wyremontowaną drogą. Wsparcie RFRD [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Ponad 4,5 miliona złotych kosztowała przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Dalsze.

50 procent dofinansowania powiat myśliborski dostał od Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponad dwukilometrowym odcinkiem nowej drogi przejechali się mieszkańcy.



- Było tragicznie, a teraz wszystkie garby zostały usunięte - powiedziała Justyna Korczyńska, sołtysowa miejscowości Dalsze.



- Codziennie przejeżdżam tą drogą, jest rewelacja. - Mamy chodnik po dwóch stronach jezdni. Jesteśmy dopieszczeni. - Jesteśmy bezpieczni, dziękujemy - dodawali inni mieszkańcy.



- Drogi powiatowe są w najgorszym stanie, dlatego trzeba je remontować - podkreśla Andrzej Potyra, starosta myśliborski.



- One łączą miejscowości, małe wioski i tam trzeba pchać pieniądze. Dzisiaj oni wsiadają w samochody, jadą bez dziur, bez uskoków w Europę. To jest świat, to jest taka brama - ocenił Andrzej Potyra.



Odcinek drogi w miejscowości Dalsze został przebudowany do drogi krajowej nr 23 Myślibórz-Sarbinowo.