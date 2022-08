Zanieczyszczenie Odry. "Możemy być dobrej myśli"

Czekamy na wyniki badań z zachodniopomorskiego odcinka Odry, ale możemy być dobrej myśli - mówi dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Chodzi o zanieczyszczenie rzeki, do jakiego doszło w województwie dolnośląskim.

Kilka dni temu woda stała się tam mętna i cuchnąca, a na powierzchni unoszą się tysiące śniętych ryb. Z kolei dziś do południa pracownicy Wód Polskich w Gozdowicach w naszym województwie dopatrzyli się zaledwie kilku śniętych ryb.Poza tym badania prowadzone 5 sierpnia na odcinku lubuskim Odry - 200 kilometrów od Szczecina - nie potwierdziły zanieczyszczenia.- Mamy do czynienia z niewielką, bo niewielką ilością śniętych ryb. To nie będzie taka skala, jaka miała miejsce powyżej Wrocławia, bo ta substancja uległa rozproszeniu. W międzyczasie Odra przyjmuje Wartę i kilka innych, mniejszych dopływów, ale też solidnie wzbogacających wodę. Wydaje się, że dzisiaj możemy spać spokojnie - tłumaczy dyrektor Wód Polskich w Szczecinie, Marek Duklanowski.Niebawem ma rozpocząć się konferencja prasowa Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie Odry.