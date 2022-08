RSnW: "Monopol na badanie rynku był czymś patologicznym"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mniejsze rozgłośnie w badaniach Kantar były niedoszacowane - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i prezes Radia Wnet. - Ucieszyłem się, że są dwa źródła badawcze - dodał Krzysztof Skowroński.

Krajowy Instytut Mediów opublikował właśnie pierwsze badania rynku radiowego w Polsce. KIM powstał jako odpowiedź nadawców, reklamodawców i agencji mediowych wobec pracowni Kantar, która dotychczas była jedynym podmiotem realizującym takie badania. Posiadanie dwóch źródeł informacji jest cenniejsze niż wiedza oparta tylko na jednym źródle.



- To, że był monopol na badanie rynku było czymś patologicznym. Teraz jest drugi ośrodek badawczy i zobaczymy jak się będzie sprawował - mówił Skowroński.



Krzysztof Skowroński był też dyrektorem Programu III Polskiego Radia. Jak mówił badania są potrzebne, ale...



- Generalnie rzecz biorąc jest tak, że dla kreowania i wymyślania radia żadne badania nie są potrzebne. Radio to jest wyobraźnia, radio to jest dusza, radio to jest posiadanie czegoś do powiedzenia albo chęć dowiedzenia się czegoś. A badania..., konsekwencją tego był oczywiście sukces na rynku reklamowym, ale radia zmieniły się w coś, czego nie dało się słuchać - ocenił.



Według Krajowego Instytutu Mediów Radio Szczecin jest liderem rynku radiowego w Szczecinie z wynikiem 17 proc.



Warto jednak dodać, że Radio Szczecin prawie od 10 lat także wielokrotnie w badaniach Kantar miało pierwsze miejsce w rankingu słuchalności w Szczecinie.