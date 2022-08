Wracają upały, także w Zachodniopomorskiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Nad Polskę napływa zwrotnikowe powietrze. W sobotę upał dotrze do województw zachodnich, a w weekend w większości kraju temperatura może przekroczyć 30 stopni.

Jak zapowiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w czwartek w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim temperatura wzrośnie do 30 stopni. Podobnie będzie w piątek, natomiast najgoręcej ma być w sobotę.



Synoptycy nie zapowiadają nocy tropikalnych, ponieważ temperatura minimalna będzie spadała poniżej 20 stopni i na przeważającym obszarze kraju będzie wynosiła od 13 do 17 stopni.



Upał prognozowany jest do połowy przyszłego tygodnia.