Ruszają prace związane z obwodnicą Mierzyna i Skarbimierzyc [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest umowa na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla obwodnicy Mierzyna i Skarbimierzyc.

Podpisali ją w czwartek przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Miasta Szczecin oraz Biura Projektów Komunikacyjnych z Poznania. Koszt prac projektowych to prawie 3 miliony złotych.



Pełna dokumentacja dla przyszłej obwodnicy ma powstać w ciągu 15 miesięcy. Wstępnie zakłada, że początek nowej drogi znajdować się będzie w okolicach obecnego Centrum Handlowego na Gumieńcach - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Inwestycja zacznie się w końcowym fragmencie ulicy Ku Słońcu. Potem obwodnica będzie zmierzała w kierunku ul. Łukasińskiego i na skrzyżowaniu z ul. Topolową planowane jest drugie skrzyżowanie. Potem kolejne skrzyżowanie będzie z ulicą Nasienną i następnie obwodnica ma dotrzeć do nowego węzła Dołuje, który będzie powstawał w ramach budowy zachodniego obejścia Szczecina - mówi Lendner.



To bardzo ważny moment dla naszego regionu. "Otwiera" drogę dla dojazdu kierowców do projektowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Ona jest ważna dla Mierzyna i dla mieszkańców Szczecina. Żeby ten ruch z i do miasta od tych terenów zachodnich był płynniejszy, żeby odciążyć Mierzyn. Ona jest niezwykle ważna w kontekście węzła Dołuje, dla dojazdu i wyjazdu z Zachodniej Obwodnicy Szczecina. To jest projekt, który się bardzo mocno łączy z zachodnim drogowym obejściem miasta - mówi Bogucki.



Przyszła obwodnica Mierzyna i Skarbimierzyc będzie miała długość prawie 5 kilometrów. Pierwsze prace przy jej budowie rozpoczną się najszybciej w 2024 roku.