Eksperci prognozują, że w przyszłym roku zapewne czekają nas podwyżki, jednak nic nie wskazuje na to, aby miały one wynieść kilkaset procent, czego obawiano się jeszcze kilka tygodni temu z powodu napaści Rosji na Ukrainę.

W tej chwili na świecie gaz tanieje - wyjaśnia profesor Jarosław Korpysa, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego.- Kraje europejskie powoli nawiązują kontrakty, a więc zabezpieczają swoje potrzeby. Bano się, że to będzie panika. Skoro będzie zwiększony popyt, 27 krajów będzie poszukiwać na świecie gazu, to ta cena będzie niebotyczna. Okazuje się, że cena na rynkach dzisiaj sprzyja do zawierania kontraktów - mówi Korpysa.Więcej na ten temat w audycji "Rozmawiamy o pieniądzach" w Radiu Szczecin ok. godziny 14.40, a także na dedykowanej stronie internetowej