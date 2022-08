Flota Polskiej Żeglugi Bałtyckiej zostanie powiększona

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Polska Żegluga Bałtycka podpisała kontrakt na nowy prom. Wszystko dzięki 140 milionom złotych otrzymanych od Skarbu Państwa.

Jednostka, która jest obecnie budowana w jednej z włoskich stoczni, zostanie wyczarterowana przez polskiego armatora, a umowa przewiduje również jej wykup.



Prezes PŻB Andrzej Madejski mówi o parametrach promu.



- 216 metrów długości statku, 28 m szerokości i ponad trzy kilometry linii ładunkowej. Będzie to jednostka również z naciskiem na przewóz pasażerów, bo będzie mogła zabrać ich 1000 w 230 kabinach - mówi Madejski.



Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk mówi, że wzmocnienie floty umocni pozycję PŻB na rynku.



- To jest zabezpieczenie interesów PŻB, w ramach funkcjonowania na liniach bałtyckich, a przede wszystkim zwiększenie możliwości konkurencyjnych - mówi Gróbarczyk.



Nowa jednostka dla PŻB powinna powstać najpóźniej do drugiej połowy 2024 roku. Jednocześnie armator zapowiada zakup kolejnego, który powinien zostać włączony do eksploatacji w 2026 roku.