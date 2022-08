Jacht "Zryw" z trzema nagrodami powrócił do Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin] Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Po 43 dniach zmagań w regatach The Tall Ships Races 2022 i blisko 400 godzinach na wodzie, jacht "Zryw" wrócił do Szczecina.

Załoga powitana była bardzo uroczyście. Jacht i załoga była wyróżniona aż trzema nagrodami, a najważniejsza to wygranie parady małych jachtów.



- Mój pierwszy rejs kapitański na The Tall Ships Races, ale impreza nie była mi obca, ponieważ wiele razy brałem w niej udział. W paradzie cała załoga była przebrana za piratów, jeden chłopak został papugą i wszyscy mieli przećwiczone kilka układów tanecznych do muzyki. Wszystko razy poskutkowało zdobyciem tej nagrody - mówi Jędrzej Owczarski, kapitan "Zrywu".



Pozostałe nagrody zostały przyznane za najlepiej prezentującą się jednostkę i dla najmłodszego kapitana.



"Zryw" był jedynym jachtem, na którym płynęła reprezentacja Szczecina. W sumie było to 15 osób w wieku od 16-21 lat.