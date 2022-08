Apel wojewody: Odra potencjalnym zagrożeniem

Odra w naszym województwie na razie nie jest skażona, ale musimy być bardzo ostrożni - mówi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

W rzece w ostatnich dniach pojawiły się tysiące śniętych ryb - w okolicy Oławy w woj. dolnośląskim wyłowiono ich ok. 5 ton. Akcja trwa teraz w Lubuskiem. Monitorujemy sytuację od 5 sierpnia - zapewniał wojewoda Bogucki.- Rekomenduję i proszę o to, by nie korzystać z Odry w celach rekreacyjnych; mówię tu o kąpaniu, nie łowić ryb, broń Boże ich nie spożywać. Nie jest tak, że wyszły jakieś badania, które by wskazywały, że tego robić nie wolno, ale zdrowy rozsądek wskazuje na to, by powstrzymać się przez najbliższe dni do ustania i wykluczenia tego zagrożenia. To należy zrobić - apelował wojewoda.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował w środę, że skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w środowisku w związku z pogorszeniem jakości wody i spowodowaniem zniszczenia w świecie zwierząt w znacznych rozmiarach.