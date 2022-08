Rządowy fundusz autobusowy. "To duże wsparcie" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dwanaście samorządów z województwa zachodniopomorskiego dostało w piątek dopłaty z rządowego Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Dzięki tym środkom powstaną nowe linie autobusowe, które mają zapobiegać tzw. wykluczeniu komunikacyjnemu - mówił Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- W tym roku dysponowaliśmy kwotą 47,5 mln złotych na to, żeby przeznaczyć środki na przewozy autobusowe oraz na dopłaty do przewozów autobusowych dla samorządów z województwa zachodniopomorskiego. Pierwszy nabór był do tej pory najlepszym, ponieważ rozdysponowane zostało blisko 20 milionów złotych. To prawie dwa razy tyle, co w roku poprzednim - powiedział Bogucki.



To duże wsparcie - zaznaczył Tomasz Miler, zastępca burmistrza Gryfina.



- Dzięki rządowym środkom z tego funduszu uruchomiliśmy nowy system dowozów. W naszym przypadku było to bardzo potrzebne, ponieważ gmina Gryfino od lat ponosi bardzo duże koszty za utrzymanie tej komunikacji, w szczególności na utrzymanie łączności z Miastem Szczecin - podkreślił Miler.



Wojewoda zachodniopomorski zaapelował również do samorządów, aby występowały z wnioskami do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ wciąż są pieniądze na dofinansowanie linii. W naszym regionie z powodu braku wniosków od samorządów nie wykorzystano 27 milionów złotych.