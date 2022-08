Ogromne korki nad morze

Ogromne korki na trasach dojazdowych w kierunku pasa nadmorskiego.

Godzina 13:00

Dwóch godzin sięga obecnie czas oczekiwania na dojazd do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Mimo, iż kursują obecnie trzy promy, to kolejka - zarówno po stronie wyspy Uznam, jak i po stronie wyspy Wolin - sięga co najmniej kilometra.







Kłopoty z płynną jazdą kierowców także na Autostradzie A6. Prawie czterokilometrowy korek widoczny jest dla jadących od węzła Rzęśnica w kierunku węzła Kijewo. Problemy także na drodze S3. Dojeżdżając do węzła Klucz, stoimy w korku sięgającym dwóch kilometrów.

Godzina 12:00

Dwukilometrowy zator jest widoczny już przy dojeździe drogą S3 do węzła Klucz.Kolejny dwukilometrowy na Autostradzie A6 jadąc od węzła Kijewo w kierunku węzła Rzęśnica.Kłopoty z płynną jazdą także na drodze między Kołobrzegiem, a Szczecinem. - Na drodze S6 w kierunku na Goleniów między Olchowem, a Kikorzami samochód jest w rowie - mówi słuchacz.Utrudnienia także na karsiborskiej przeprawie promowej w Świnoujściu, gdzie czas oczekiwania na wjazd na prom, to co najmniej godzina.