Wojewoda Bogucki: Na Odrze staną dwie trwałe zapory

Dwie zapory powstaną na Odrze, mają zbierać śnięte ryby. W piątek w Szczecinie zebrał się sztab kryzysowy, który zajmuje się sytuacją na Odrze.

- W piątek na Odrze mają być stawiane dwie trwałe zapory. To jeszcze w odcinku lubuskim, aby zbierać te śnięte ryby, które płyną po powierzchni rzeki, by jak najmniej ich się przedostawało dalej. Musimy pamiętać, że za Kostrzynem wpada do Odry Warta, więc ona rozrzedzi tę falę, która niesie śnięte ryby i powoduje ich śnięcie - powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.Nadal nie wiadomo co spowodowało zatrucie ryb w Odrze. Badania trwają.- U nas poziomy wody są większe niż w województwach południowych. Ilość akwenów jest także zdecydowanie większa, więc jakakolwiek jest to substancja, ona będzie się rozrzedzać - zaznaczył wojewoda Bogucki.Jeszcze w piątek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wyda specjalne oświadczenie w sprawie zatrucia rzeki Odry.