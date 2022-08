Ruszyła pielgrzymka "Od Krzyża do Krzyża"

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

105 osób z całego kraju, w tym 20 małżeństw, wyruszyło w motocyklowej pielgrzymce "Od Krzyża do Krzyża".

O godzinie 8 rano odbyła się msza święta przy Bałtyckim Krzyżu Nadziei w nadmorskim Pustkowie, a po niej nastąpił start.



Pielgrzymi szlak tym razem wiedzie zachodnią częścią Polski - mówi ks. Piotr Kilian, proboszcz z parafii pw. św. Józefa w Jenikowie i organizator pielgrzymki.



- Pierwszy etap jest z Pustkowa do Legnicy. Drugi dzień to trasa Legnica - Częstochowa, a ostatni Częstochowa - Zakopane. Czwartego dnia jest to dzień, kiedy pielgrzymi motocykliści udają się na szlak na Giewont, by tam dotknąć krzyż. Tak jak przed wyjazdem na pielgrzymkę dotykają krzyża w Pustkowie - mówi ks. Kilian.



To już 14. edycja pielgrzymki. Weźmie w niej udział 12 kapłanów, z których jeden poprowadzi rekolekcje dla uczestników.