Trzy osoby zostały ranne, w tym dwoje dzieci, w wypadku, do którego doszło na ulicy Gdańskiej w Szczecinie.

Do karambolu - z udziałem czterech samochodów - doszło w okolicach zjazdu do portu. W wyniku tego zdarzenia przez ponad godzinę całkowicie wstrzymany był ruch tramwajowy z prawobrzeża w kierunku centrum miasta. Obecnie stopniowo jest on wznawiany.