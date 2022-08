Aktywne Lato z RS w Świnoujściu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa nasza radiowa impreza - Aktywne Lato z Radiem Szczecin. Na miejscu nie brakuje atrakcji i na scenie i poza nią. To wydarzenie dla całych rodzin - dzieci, nastolatków i dorosłych.

Można się przebadać, rozwiązać leśny quiz i samodzielnie zbudować barkę.



- Tu będzie się działa edukacja; poznawanie lasu, zwierząt, ich głosów... - zapowiadał prowadzący stoisko Nadleśnictwa Międzyzdroje.



- Po raz pierwszy mamy ze sobą analizator składu masy ciała. On pozwoli na pomiar poziomu tłuszczu w organizmie. Sprawdzi również wiek metaboliczny. Rozdajemy też owoce, bo profilaktyka to zdrowe jedzenie - mówiły panie ze stoiska NFZ.



- Będziemy budować barki, będzie ekologicznie. Będziemy też budować barki - usłyszeliśmy na stoisku Portów Szczecin i Świnoujście.



Impreza będzie trwała dwa dni. W piątek gramy w Muszli Koncertowej do godz. 22. W sobotę na świnoujskiej plaży od godz. 10.