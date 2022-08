Na południowym odcinku rzeki w naszym województwie będzie rozstawiana pierwsza zapora, o której w piątek rano informował wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

Pierwszy tzw. rękaw będzie założony w Krajniku Dolnym, kolejny w Widuchowej.- Zapora sztywna to rodzaj pomostu, który będzie unosił się na wodzie. Do niego będą spływały śnięte ryby, które potem będą kierowane wzdłuż zapory do brzegu - wyjaśnia kapitan Maciej Łempicki ze straży pożarnej w Gryfinie.Na odcinku od Krajnika do Widuchowej pracuje 10 zastępów straży pożarnej.