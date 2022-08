Pielgrzymi ze Szczecina dotarli na Jasną Górę

38. Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę dotarła do celu. W sobotę rano, około godz. 8.30 pątnicy stanęli przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej.

Najbardziej wytrwali przeszli ponad 600 kilometrów. Zdarzyło się, że wędrowali w 40-stopniowym upale.



Co było dla nich najważniejszym przeżyciem? Swoimi doświadczeniami z pielgrzymiego szlaku dzielą się ze słuchaczami Radia Szczecin.



Pielgrzymi dobrze wspominają czas wędrówki: - Najpiękniejsza dla mnie w tej pielgrzymce była jedność w modlitwie, która powodowała, że tych kilometrów po prostu się nie czuło. - Tam łzy radości lecą, wszyscy płaczą z radości, że dotarli i oddają Matce Bożej to, co w sercu noszą.



Doświadczyliśmy ludzkiej dobroci ze strony gospodarzy, którzy mieli przygotowanych więcej miejsc noclegowych niż samych pielgrzymujących - mówi ks. Daniel Grocholewski: - Zasadnicza grupa, która pielgrzymowała przez te dni od Pustkowa, Świnoujścia, Szczecina i innych miejsc naszej archidiecezji oraz Polski liczyła ponad 60 pielgrzymów, chociaż gdyby zliczyć ich wszystkich to byłoby to blisko 200 osób, dlatego że spora część była z nami tylko przez jeden lub dwa dni.



Jedną z głównych intencji pielgrzymki była modlitwa o nowe powołania zakonne i kapłańskie, szczególnie w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.