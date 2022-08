Sprzęt ułatwiający likwidację skażenia na Odrze trafi do strażaków z Gryfina. 50 tysięcy złotych na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski.

Zakupione zostaną np. rękawice, fartuchy, wysokie kalosze tzw. wodery.Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu gryfińskiego przystąpiły do akcji usuwania skutków skażenia Odry.Dodatkowy sprzęt trafił również do OSP w Trzcińsku Zdroju. To 350 sztuk długich rękawic, 100 sztuk woderów, 20 podbieraków, a także maseczki i fartuchy ochronne.Przypomnijmy, z powodu skażenia Odry, do którego doszło na Śląsku nie można wchodzić do Odry w całym regionie. Tak zdecydował wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.