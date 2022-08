Szczecinianie w drodze na długi weekend. Korki rosną [AKTUALIZACJA]

Są już pierwsze weekendowe utrudnienia na drogach regionu.

Godz. 11:00



Już 12 km ma korek na trasie S3. To po kolizji, do której doszło w Otanowie, w powiecie myśliborskim. Zderzyły się tam cztery samochody osobowe. Policja w tym miejscu wprowadziła ruch wahadłowy. Zator zaczyna się już przed Renicami i sięga Sitna.





Na trasie S3 utrudnienia w stronę morza zaczynają się przed Węzłem Kijewo i tak aż do Węzła Rzęśnica.





Kolejne problemy kierowcy napotkają w okolicach Węzła Goleniów i Troszyna. Zator wciąż rośnie także na przeprawie promowej w Świnoujściu.



W stronę Szczecina utrudnienia zaczynają się za Węzłem Rzęśnica. Korkuje się także na trasie S6 przy dojeździe do trasy S3 od Żółwiej Błoci.





Godz. 10:00



Trzy km ma korek na trasie S3, to na dojeździe do Węzła Klucz z Gryfina. Dalej trasą S3 nad morze i z powrotem jedziemy już płynnie.Natomiast zator przed dojazdem do Sitna - w stronę autostrady A6 - ma już prawie sześć km.