Premier: chcemy znaleźć i ukarać winnych zatrucia Odry [ZDJĘCIA]

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że jednym z priorytetów jest teraz odnalezienie i ukaranie winnych zatrucia Odry.

Szef rządu podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wielkopolskim powiedział, że przyczyną katastrofy ekologicznej był najprawdopodobniej nielegalny zrzut szkodliwych substancji do rzeki. Poinformował, że za pomoc we wskazaniu potencjalnych sprawców będzie wyznaczona nagroda.- Uzgodniłem też z ministrem spraw wewnętrznych i policją, że będzie przeznaczona specjalna nagroda i działania, po to, aby jak najszybciej można było dojść, kto jest sprawcą tego typu przestępstwa wobec środowiska naturalnego - podkreśla Morawiecki.Wiceszef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik przekazał, że wysokość nagrody wyniesie milion złotych.