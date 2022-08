Pysznie i pachnąco na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców na Jasnych Błoniach - trwa tam Wakacyjny Jarmark Szczeciński.

Wzdłuż Alei pod Platanami swoje produkty rozłożyło około 70 wystawców, m.in. z regionalną żywnością, rękodziełami i ozdobną roślinnością.



Nie brakuje również atrakcji dla najmłodszych, w postaci dmuchanego parku rozrywki. Jarmark wystartował o godz. 10:00.



- Bardzo fajnie tu jest! - My jedliśmy już paprykarz szczeciński, idziemy właśnie na lody. - Córka tylko biega od stoiska do stoiska i pyta czy można płacić kartą. - Wszystko bym chciała kupić. - Piłem kubeczek kwasu litewskiego. - My pierożki zajadamy. - Zaczęliśmy od zamków, dziecko małe to musi zacząć od największej atrakcji. - Mamy pajdę chleba, pyszną ze smalcem i ogórkiem... - opowiadali uczestnicy.



Szczeciński Jarmark trwa do poniedziałku. W weekend do godz. 20:00, natomiast w poniedziałek do godz. 18:00.