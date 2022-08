"Strona niemiecka nie przekazała nam informacji o rtęci w Odrze"

Żadne informacje od niemieckiej strony, dotyczące obecności w Odrze rtęci, nie dotarły do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie - mówił w Widuchowej wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Odnosił się w ten sposób do informacji podawanych przez niemieckie media.Jak mówił, jeżeli są takie dowody, to strona niemiecka powinna się nimi podzielić: - Nie wpłynęło żadne oficjalne pismo dotyczące rtęci. Wszystkie nasze badania, które były prowadzone - wczoraj trzykrotnie - nie wykazały rtęci. Strona niemiecka takich informacji formalnie nam nie przekazała. Powinna je w trybie natychmiastowym przesyłać, tak jak ja to zrobiłem, w tym tygodniu.Wojewoda zachodniopomorski - razem z premierem Mateuszem Morawieckim - wizytowali dziś miejscowość Widuchowa. Rozstawiona została tam zapora na Odrze. Ma ona zatrzymać śnięte ryby.- Staramy się robić wszystko, aby opanować tę katastrofę - mówił premier Morawiecki: - Koncertujemy się na tym, żeby przywrócić pierwotny stan, by Odra była taka jaka była wcześniej, przynajmniej z punktu widzenia możliwości korzystania z niej, choćby przez wędkarzy.Przypomnijmy, do zatrucia Odry doszło w województwie dolnośląskim. Najprawdopodobniej do wody wpłynęły nieczystości z zakładu produkcyjnego.