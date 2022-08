W Świnoujściu nasza radiowa ekipa wyłoniła mistrza wbijania parawanu na czas. Zwycięski wynik, to 13 sekund!

Wszystko to oczywiście w naszej strefie "Aktywnego Lata z Radiem Szczecin".Mistrza "parawaningu" zapytaliśmy o tajną technikę: - Udało się go rozwinąć w 13 sekund. Nie było ciężko, żona podpowiedziała technikę. Wygrany parawan idzie oczywiście do żony. - Ja przegrałem, zajęło mi to 15 sekund. Nagrodą jest parasol, jestem więc zadowolony.Przed nami jeszcze wybory miss opalenizny.