Ponad trzy tony śniętych ryb zebrali wczoraj strażacy w regionie. Tonę usunięto w samym Bielinku.

Jak informują władze gminy Cedynia, nabrzeże przy zjeździe od kościoła, gdzie napłynęło najwięcej ryb, jest już uprzątnięte. Dziś będą prowadzone dalsze działania.Z kolei w poniedziałek strażacy przeniosą się do miejscowości Piasek.Wojewoda zachodniopomorski poinformował w mediach społecznościowych, że na Odrze między Krajnikiem Dolnym a Gryfinem działają już cztery zapory, a kolejne są w przygotowaniu. Mają one zatrzymać śnięte ryby, by można je było zebrać.