Święto Wojska Polskiego. Znamy plan szczecińskich obchodów

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Msza święta, uroczysty apel i piknik wojskowy - tak będą wyglądać obchody Święta Wojska Polskiego w Szczecinie. Uczestniczyć w nich będzie m.in. 12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana.

O godz. 9:30 odbędzie się msza święta, z kolei o 11:00 zacznie się uroczysty apel na Wałach Chrobrego.



Od godz. 12:00 do 17:00 trwać będzie piknik wojskowy na skwerze przed pomnikiem Adama Mickiewicza. To okazja do zobaczenia pokazu uzbrojenia czy sprzętu wojskowego. Będzie go też można podziwiać przy Nabrzeżu Wieleckim.