W Ińsku trwa 49. Ińskie Lato Filmowe

Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin] Fot. Małgorzata Frymus [Radio Szczecin]

Do przyszłej niedzieli widzowie zobaczą blisko 80 filmów, będą mogli wziąć także udział w wystawach, spotkaniach, koncertach i leśnych wyprawach.

Przed widzami łącznie 100 niezwykłych wydarzeń.



Wiele osób przyjeżdża tu od lat: - Od 1988 roku nie opuściłam żadnego Ińskiego Lata Filmowego. Kolejne pokolenia widzów rosną. Każdy kto tu przybył choć raz, będzie wracał. - Jesteśmy zaskoczeni, bo co roku jest coś tutaj nowego - opowiadały uczestniczki.



- Czekamy dziś na Lecha Majewskiego reżysera filmowego - mówi Przemysław Lewandowski, dyrektor artystyczny Ińskiego Lata Filmowego. - To co myślę będzie najciekawsze - pomimo, że jest najskromniejszym wydarzeniem w kontekście Lecha Majewskiego - to są spotkania przy ogniskach, o godz. 24:00 i rozmowy o jego ostatniej książce pt. "Ukryty język symboli".



W niedzielę o godz. 10:45 i 13:00 w kinie Morena nowy film Majewskiego, a wieczorem spotkanie autorskie z reżyserem.