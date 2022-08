Zachodniopomorskie bez urodzaju

Rolnicy z regionu przewidują, że plony będą niższe od ubiegłorocznych.

Jak wskazują - odpowiada za to pogoda. To kolejny rok z rzędu, kiedy zabrakło deszczu.Choć za wcześnie jeszcze na ostateczne podsumowania żniw, to już wiadomo, że przez suszę zbiory nie będą satysfakcjonujące - przewiduje Andrzej Karbowy, prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.- Wtedy, kiedy woda była roślinom potrzebna, był jej deficyt. Była susza, która spowodowała, że ziarno nie jest wykształcone tak, jak powinno być. Plony na pewno nie będą super satysfakcjonujące dla rolników. Zależy jeszcze które rośliny. Na pewno w nieco lepszej kondycji były i lepiej będą planowały zboża ozime - mówi Karbowy.Rolnicy skarżą się również m.in. na wysokie ceny nawozów. Więcej opinii i informacji na ten temat na naszej stronie w zakładce " Na Szczecińskiej ziemi ".