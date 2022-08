Szczecinianie świętują z Wojskiem Polskim [WIDEO, ZDJĘCIA]

Była defilada i awanse, teraz trwa pokaz sprzętu i piknik. Można nie tylko zobaczyć Rosomaka, ale też wejść i usiąść za jego sterem.

Poza tym można chwycić za granatnik RPG czy karabinek Beryl. Kolejki właściwie są do każdej z przygotowanych atrakcji.- Stoję tutaj, aby mój syn mógł zobaczyć, jak wyglądają czołgi. Pokazuję mu to, ponieważ jego wujek jest żołnierzem i chciał zobaczyć, jak to wygląda w środku. - To jest broń polskiej produkcji, dokładnie to jest uniwersalny karabin maszynowy wzór 2000, waży około 8 kg... Do tego trzeba doliczyć później skrzynkę z amunicją, która daje nam kolejne dwa kilogramy. - Takie imprezy rozszerzają horyzonty. - Gdzie indziej nie ma możliwości, żeby coś takiego zobaczyć - opowiadali uczestnicy pikniku.Święto Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia. To pamiątka po zwycięskiej Bitwie Warszawskiej z 1920 roku. Polska armia zatrzymała wówczas bolszewików, którzy w swojej doktrynie chcieli podbić Europę.