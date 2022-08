Szósta rocznica śmierci wojewody Piotra Jani [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sześć lat temu odszedł od nas wojewoda zachodniopomorski. Dziś w kościele pod wezwaniem Św. Rodziny w Szczecinie odbyła się msza święta w intencji Piotra Jani.

Wcześniej Piotr Jania był działaczem Solidarności, w 1988 roku zorganizował strajk w szczecińskim porcie, później został szczecińskim radnym.



Blisko Piotra Jani był obecny szczeciński radny - Leszek Duklanowski: - Znaliśmy się blisko, poza tym blisko siebie mieszkaliśmy, ja na osiedlu Kaliny, on - na osiedlu Przyjaźni. Jego osobowość była bardzo ciekawa, podchodził do siebie samego z dystansem, lubił sam z siebie żartować. To był taki człowiek-dusza...



Takiej klasy politycznej można sobie życzyć. Piotr Jania potrafił wzbić się ponad interesy polityczne - wspomina wiceprezes portu Szczecin-Świnoujście Kazimierz Drzazga: - Piotr był życzliwy, w każdej sytuacji, wielu ludziom starał się podać rękę, potrafił pomóc. Wielu to do dziś wspomina.



Piotr Jania zmarł w trakcie pełnienia urzędu 14 sierpnia 2016 roku. Przyczyną były komplikacje po operacji serca, która odbyła się w Zabrzu.